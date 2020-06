Москва вошла в топ-20 самых технологичных городов Европы

Москва вошла в топ-20 самых перспективных для инвестиций в технологии городов Европы в рейтинге Tech Cities of the Future, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Отмечается, что Москва заняла 18-е из 76 мест.

«В рейтинге рассмотрены 76 европейских городов, которые оценивались с точки зрения привлечения капитала, наличия квалифицированных сотрудников и развитости инфраструктуры. Москва в этом году заняла 18-е место», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в категории «Экосистема стартапов» российская столица находится на 10-й позиции.

В пятерку лидеров пошли Лондон, Париж, Дублин, Амстердам и Берлин. Рейтинг Tech Cities of the Future 2020/21 составлен журналом fDi Intelligence и изданием о технологиях и инновациях TNW (The Next Web) впервые.