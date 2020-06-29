Маск заявил, что Tesla прекратила получать субсидии от властей США
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Основатель компании Tesla предприниматель Илон Маск заявил о прекращении получения субсидий от американских властей. Соответствующее заявление он сделал в своем Twitter.
Он отметил, что компания получает «наименьшие» налоговые субсидии из всех автомобильных производителей на территории страны.
«Федеральные налоговые субсидии распространяются на электромобили других автопроизводителей, но больше не на Tesla», — написал Маск.
Компания Tesla, основанная в 2003 году, занимается производством электромобилей, а также батарей и электродвигателей по собственным технологиям.
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