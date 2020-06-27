Илон Маск назвал главу Amazon подражателем за покупку стартапа беспилотных авто

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск посмеялся над главой компании Amazon Джеффом Безосом и назвал его подражателем после новости о том, что тот объявил о приобретении стартапа беспилотных автомобилей. Об этом Маск написал в своем Twitter.

«Джефф Безос подражатель. Ха-ха», — написал Маск, ретвитнув сообщение о покупке.

Глава Amazon намерен приобрети стартап Zoox за $1,2 млрд.

Ранее Маск уже называл Безоса подражателем, после того, как он объявил о планах создать спутниковую группировку для обеспечения интернета жителям планеты, чем уже несколько лет занимается Space X.

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