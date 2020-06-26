Telegram выплатил Open Network свыше $1,2 млрд

Основатель Telegram Павел Дуров заявил на своем канале, что компания выплатила инвесторам мессенджера Open Network (TON) свыше $1,2 млрд.

Это связано с невозможностью запустить блокчейн-платформу TON в обозначенный срок из-за запрета американских властей.

Как уточняется, возврат сделан в соответствии с контрактными обязательствами. Также покупателям будут направлены оставшиеся средства, оговоренные в соглашении о покупке.

«Мы уже выплатили более $1,2 млрд — напрямую и в форме займов», — добавил он в публикации.

Ранее стало известно, что Павел Дуров закрыл блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) с криптовалютой Gram. Американский суд запретил передачу кибервалюты Gram покупателям, так как компания Telegram Group Inc нарушила закон США о ценных бумагах, не зарегистрировав размещение Gram должным образом. Telegram не согласен с отнесением Gram к ценным бумагам.

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