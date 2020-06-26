Symantec рассказала о новых кибератаках обвиненных в США российских хакеров

Хакеры провели серии атак с целью похитить данные из корпоративных сетей через работающих на дому американцев. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на специализирующуюся на кибербезопасности компанию Symantec.

Как уточняет СМИ, хакерскую деятельность осуществляла группировка под названием Evil Corp.

Хакерская атака происходила через установку вредоносного ПО WastedLocker на компьютеры пользователей , что позволяло получать необходимые данные.

Согласно заявлению Symantec, киберпреступники шифруют данные компьютеров и серверов, после чего требуют многомиллионные выкупы. В компании добавили, что от хакерских атак уже пострадали около 31 организации.

Ранее стало известно, что власти Соединенных Штатов обвинили россиян Максима Якубца и Игоря Турашова в киберпреступлениях.

Якубец подозревается в организации хакерской группировки Evil Corp., совершавшей кражи личных и финансовых данных пользователей. Турашову предъявлены аналогичные обвинения.

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