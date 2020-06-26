США намерены поглотить Ericsson и Nokia для усиления конкуренции с Huawei

В администрации американского лидера Дональда Трампа обсуждаются планы по искусственному обострению конкуренции с китайской телекоммуникационной корпорацией Huawei. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как уточняется, американская сторона хочет достичь усиления конкуренции, поглотив европейские компании Ericsson и Nokia.

Для этого европейским фирмам предоставят налоговые поблажки в США и большой доступ к финансированию под экспортные операции. Согласившиеся купить Ericsson и Nokia компании, в свою очередь, получат государственную поддержку.

При этом издание отмечает, что технологические компании США не спешат соглашаться на планы администрации из-за низкой заинтересованности в поглощении вышеупомянутых фирм.

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