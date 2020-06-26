Студия Лебедева заявила, что многие «экспресс-дизайны» создавала нейросеть

В студии дизайна Артемия Лебедева создали искусственный интеллект, способный создавать уникальные дизайнерские логотипы.

Отмечается, что проект разрабатывался в условиях строгой секретности. Для конспирации искусственный интеллект выдавали за удаленного сотрудника – Николая Иронова.

«Это позволило избежать утечек и получать объективную обратную связь, не подверженную влиянию предрассудков о генеративном дизайне», — говорится на сайте студии.

Так, в течение года Иронов разрабатывал логотипы экспресс-дизайна для реальных клиентов, в числе которых были блогеры Руслан Усачев и Юрий Хованский. Кроме того, искусственный интеллект разработал дизайн для кафе, баров, приложений и продуктов массового потребления.

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