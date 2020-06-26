Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077

На Youtube опубликован новый трейлер игры Cyberpunk 2077.

Как сообщает РИА «Новости», трейлер был продемонстирован польской компанией CD Projekt RED на мероприятии Night City Wire.

Ранее стало известно, что релиз игры был перенесен на 19 ноября. Изначально она должна была выйти в апреле текущего года. Студия CD Projekt RED известна своей серией игр «Ведьмак» о похождениях Геральта из Ривии.

Cyberpunk 2077 — одна из самых ожидаемых игр 2020 года, которая является продолжением настольной игры «Киберпанк 2020». Игра повествует о приключениях персонажа по имени Ви в дистопичном городе Найт-Сити американского штата Калифорния.

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