Суд США обязал Telegram вернуть покупателям Gram $1,22 млрд
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram Group Inc. вернуть покупателям цифровых токенов Gram $1,22 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда.
Порядка $1,19 млрд из этой суммы будут выплачены в рамках договоренностей о расторжении контрактов с инвесторами.
Кроме того, за 30 дней компания должна выплатить компенсацию владельцам Gram в размере $18,5 млн.
Согласно решению суда, в течение трех лет Telegram Group Inc. будет обязана уведомлять власти США о выпуске криптовалюты.
Ранее стало известно, что Павел Дуров закрыл блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) с криптовалютой Gram. Американский суд запретил передачу кибервалюты Gram покупателям, так как компания Telegram Group Inc нарушила закон США о ценных бумагах, не зарегистрировав размещение Gram должным образом. Telegram не согласен с характеристикой Gram как «ценных бумаг».
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