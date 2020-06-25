В «санкционный» список Пентагона попала Huawei
Министерство обороны США представило список китайских компаний, в отношении которых могут быть введены санкции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.
В список Пентагона вошли 20 крупных компаний, среди которых телекоммуникационные компании Huawei и Hikvision, а также телефонные операторы China Telecom и China Mobile.
Согласно заявлению ведомства, данные компании «находятся под контролем или принадлежат Народно-освободительной армии Китая», что дает основание для наложения ограничительных мер.
Представитель оборонного ведомства отметил, что список был направлен на рассмотрение конгрессу США.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— США снимают запрет на сотрудничество американских компаний с Huawei
— Reuters: правительство США подало в суд обвинение против Huawei