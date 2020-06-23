Путин предложил налоговый маневр в сфере IT-технологий

Президент России Владимир Путин предложил провести налоговый маневр в сфере IT-отрасли. Соответствующее заявление он сделал в рамках обращения к гражданам, трансляция которого велась в эфире «России 24».

По его словам, маневр позволит существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда (ФОТ), что является «основной статьей расходов для высокотехнологичных компаний».

Российский лидер предложил понизить налоговую ставку на прибыль с 20% до 3%.

«Фактически, это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире», — заключил Путин.

Он также предложил понизить ставку для страховых взносов с 14% до 7,6% бессрочно.

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