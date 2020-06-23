Илон Маск раскритиковал решение США по трудовым визам

Изобретатель и предприниматель Илон Маск раскритиковал решение властей США о приостановке выдачи ряда категорий трудовых виз. Об этом он написал в Твиттере.

«Я абсолютно не согласен с таким шагом», — заявил руководитель компаний Tesla и SpaceX.

Маск отметил, что визовая реформа имеет смысл, но данный шаг слишком масштабен.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился приостановить выдачу ряда виз ради освобождения рабочих мест для американцев. Так, временно прекращается выдача грин-карт, рабочих виз х H1-B, H-4 и H-2B, L и большинства документов категории J. Запрет на выдачу действует до 31 декабря 2020 года.

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