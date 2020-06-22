В Минкомсвязи отрицают причастность к блокировке Telegram
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России не предпринимало попыток заблокировать мессенджер Telegram, заявил заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин. Об этом сообщает РИА «Новости».
Решение о блокировке мессенджера было принято судом, министерство не делало шагов в этом направлении и не выступало с подобными инициативами, отметил Волин. Он добавил, что министерство также не принимало участия в принятии решения об отмене блокировки.
Telegram в России блокировался с 2018 года, при этом во время пандемии коронавируса Минкомсвязь и оперативные штабы использовали мессенджер как официальный канал связи. 18 июня Роскомнадзор объявил о разблокировке мессенджера.
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