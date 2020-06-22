Ведомости: для IT-отрасли бессрочно снизят налоги

Реализуя налоговой маневр для IT-отрасли, правительство снизит страховые взносы и налог на прибыль, а также отменит НДС с рекламы разработок на иностранных площадках, пишет «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников.

По информации издания, страховые взносы уменьшатся с 14% до 7,6%, налог на прибыль — с 20% до 3%.

Изменения будут бессрочными, на них смогут претендовать все российские компании, чей доход минимум на 90% поступает от продаж, обслуживания и внедрения программного обеспечения.

Один из чиновников уточнил, что компенсация средств для бюджета уже найдена.

Предполагается, что маневр поможет экспорту российских разработок при падающем спросе на внутреннем рынке.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить налоговый маневр для стимулирования IT-отрасли, а также развивать нормативно-правовую базу для отрасли.

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