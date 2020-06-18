Сбербанк запускает официальный канал в Telegram

Сбербанк в четверг запустит свой официальный канал в Telegram.

Об этом 18 июня заявил глава Сбербанка Герман Греф.

В частности, он приветствовал решение Роскомнадзора, о котором стало известно сегодня, касательно снятия ограничений к доступу в Telegram.

«Миллионы россиян уже давно пользуются этим мессенджером и сегодня же мы открываем официальный канал Сбербанка в Telegram», – подчеркнул Герман Греф.

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