Сбербанк запускает официальный канал в Telegram
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Сбербанк в четверг запустит свой официальный канал в Telegram.
Об этом 18 июня заявил глава Сбербанка Герман Греф.
В частности, он приветствовал решение Роскомнадзора, о котором стало известно сегодня, касательно снятия ограничений к доступу в Telegram.
«Миллионы россиян уже давно пользуются этим мессенджером и сегодня же мы открываем официальный канал Сбербанка в Telegram», – подчеркнул Герман Греф.
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