В Facebook появилась функция отключения политической рекламы

Компания Facebook запустила кампанию по информированию американских граждан о выборах президента в США и добавила в соцсети функцию отключения политической рекламы. Об этом заявил основатель корпорации Марк Цукерберг в статье USA Today.

По его словам, кампания направлена на то, чтобы помочь четырем миллионам человек зарегистрироваться для голосования.

Facebook создает специальный информационный центр, который будет показывать пользователям достоверную информацию, в том числе относительно того, как и где проголосовать, как избирателям зарегистрироваться и др.

«И для тех из вас, кто уже принял решение и хочет только, чтобы выборы закончились, мы вас слышим, поэтому мы также вводим возможность отключить политическую рекламу», — подчеркнул Цукерберг.

Информация от центра будет появляться в верхней части ленты новостей в Facebook и Instagram.

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