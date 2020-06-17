В Facebook появилась функция отключения политической рекламы
Компания Facebook запустила кампанию по информированию американских граждан о выборах президента в США и добавила в соцсети функцию отключения политической рекламы. Об этом заявил основатель корпорации Марк Цукерберг в статье USA Today.
По его словам, кампания направлена на то, чтобы помочь четырем миллионам человек зарегистрироваться для голосования.
Facebook создает специальный информационный центр, который будет показывать пользователям достоверную информацию, в том числе относительно того, как и где проголосовать, как избирателям зарегистрироваться и др.
«И для тех из вас, кто уже принял решение и хочет только, чтобы выборы закончились, мы вас слышим, поэтому мы также вводим возможность отключить политическую рекламу», — подчеркнул Цукерберг.
Информация от центра будет появляться в верхней части ленты новостей в Facebook и Instagram.
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