В США поступила в продажу собака-робот

В свободную продажу поступил робот Spot, которого еще называют роботом-собакой, от американской компании Boston Dynamics. Об этом сообщается на сайте производителя.

Стоимость устройства составляет $74,5 тыс.

По словам производителей, робот-собака создан для компаний, которые интересуются тем, каким образом мобильные роботы можно приспособить к решению разных задач, начиная от промышленного контроля и заканчивая индустрией развлечений.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Google продала роботов-животных