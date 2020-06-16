Instagram проверит свое влияние на темнокожих пользователей

Социальная сеть Instagram проверит, как политика компании и инструменты влияют на темнокожих пользователей и другие недостаточно представленные группы. Об этом рассказал глава Instagram Адам Моссери.

Заявление Моссери опубликовано на сайте компании под заглавием «Обеспечение того, чтобы черные голоса были услышаны». По его словам, соцсеть солидарна с темнокожим населением и намерена это показать. Планируется проверить влияние социальной сети на людей. В частности, предполагаются проверки проявлений агрессии, верификации профиля, контента и предвзятости алгоритма.

«Instagram должен быть местом, где все чувствуют себя защищенными, поддерживаемыми и свободными в самовыражении <...> теперь защита чернокожего комьюнити — самый важный приоритет для нас», — добавил Моссери.

Массовые протесты и беспорядки в США и других странах начались после того, как 25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Барбра Стрейзанд подарила дочери Джорджа Флойда акции Disney

— Джорджа Флойда похоронили в Хьюстоне

— Родные Джорджа Флойда обратились к ООН