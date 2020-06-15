В работе Instagram произошли сбои
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В работе социальной сети Instagram произошли сбои. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Так, о проблемах в работе сервиса заявили жители США (чаще всего в Нью-Йорке, Майами, Бостоне и Чикаго), Британии (Лондон), а также Испании (Мадрид).
В России на сбои жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга и Самары.
Большинство проблем связаны со сбоями при входе в Instagram, а также с трудностями загрузки медиаданных.
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