В работе Instagram произошли сбои

В работе социальной сети Instagram произошли сбои. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Так, о проблемах в работе сервиса заявили жители США (чаще всего в Нью-Йорке, Майами, Бостоне и Чикаго), Британии (Лондон), а также Испании (Мадрид).

В России на сбои жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга и Самары.

Большинство проблем связаны со сбоями при входе в Instagram, а также с трудностями загрузки медиаданных.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В работе Google произошел сбой

— Telegram возобновил работу после глобального сбоя

— Последнее обновление iOS «сломало» iPhone и iPad