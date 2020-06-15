В Госдуму внесли законопроект о запрете блокировки Telegram в период особых режимов

Депутаты от «Справедливой России» внесли в Государственную думу законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, передает РИА «Новости».

В апреле текущего года депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин направили премьер-министру РФ и главе Минкомсвязи законопроект о прекращении блокировок Telegram. Парламентарии отметили, что мессенджер является официальным сервисом госорганов по распространению информации о коронавирусе.

Проект предлагал дополнить статью 15.4 закона «Об информации».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Минкомсвязи рассказали об использовании Telegram

— Дуров поддержал предложение депутатов разблокировать Telegram в России

— Песков рассказал о разнице в блокировке Telegram де-факто и де-юре