Путин призвал развить возникшие в период коронавируса тенденции цифровизации

Президент России Владимир Путин считает необходимым «подхватить тенденции» цифровизации, которые возникли в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Он призвал брать пример с компаний-лидеров в этой области и действовать на опережение.

Лидер поручил правительству и региональным властям создать условия для ускоренной разработки и внедрения российских технологий в сфере связи и IT. В дальнейшем на их базе должны быть созданы качественные и востребованные сервисы.

При этом Путин подчеркнул, что необходимо учитывать все аспекты обеспечения кибербезопасности, а также защиты прав и свобод граждан.

Уточняется, что об этом президент заявил на совещании по связи и IT-индустрии.

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