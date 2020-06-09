Samsung может провести презентацию новых гаджетов дистанционно

Южнокорейская IT-компания Samsung Electronics с большой вероятностью представит свои флагманские модели смартфонов в онлайн-режиме. Об этом сообщает корейское агентство Yonhap.

По данным агенство, руководство компании решило пойти на такой шаг из-за распространения пандемии коронавируса.

Ежегодно компания представляет свою продукцию на масштабном мероприятии Unpacked в Нью-Йорке, однако в этот раз такой шаг может обернуться вспышкой инфекции среди посетителей.

Ожидается, что Samsung в ближайшее время представит два флагманских смартфона: Galaxy Note 20 и раскладной Galaxy Fold 2.

Кроме того, по информации агентства, компания может продемонстрировать публике новую модель планшета Galaxy Tab S7 и наручные смарт-часы Galaxy Watch 2.

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