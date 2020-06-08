В Минкомсвязи рассказали об использовании Telegram

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев рассказал об использовании мессенджера Telegram ведомством. Соответствующее заявление он сделал в интервью с Владимиром Познером в эфире «Первого канала».

Журналист отметил, что Роскомнадзор «больше двух лет тому назад отдал приказ о блокировке Telegram», при этом ведомство имеет канал в мессенджере, ссылка на который указана на официальном сайте.

Министр объяснил, что Telegram стал наиболее удобным, а также дешевым способом, благодаря которому осуществлялось уведомление российских граждан за рубежом о вывозных рейсах. Он добавил, что выяснилось, что россияне, находящиеся за границей, активно используют мессенджер.

«Эта технология показала, что очень эффективно, быстро информировать их о том, какие рейсы планируются, и решать все эти проблемы», — сказал Шадаев.

Ранее депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин направили премьер-министру РФ и главе Минкомсвязи законопроект о прекращении блокировок Telegram.

По мнению парламентариев, мессенджер является официальным сервисом госорганов по распространению информации о коронавирусе.

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