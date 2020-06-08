Новая функция WhatsApp поставила под угрозу данные пользователей
Пользователей WhatsApp предупредили об угрозе утечки их личных данных из-за новой функции сервиса. Об этом сообщил специалист по кибербезопасности из Индии Атул Джаярам в своем блоге на сайте Medium.
Он отметил, что уязвимость представляет функция Click to Chat, которая позволяет начать диалог с пользователем WhatsApp благодаря сканированию QR-кода, а не через сам телефонный номер.
Специалист уточнил, что из-за индексации медиаданных Click to Chat компанией Google телефонные номера оказываются в сети. Он добавил, что сам нашел порядка 300 таких номеров.
Джаярам также подчеркнул, что при этом другие данные пользователей не попадают в открытый доступ, однако мошенники могут их найти через поиск URL-адреса с номером телефона.
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