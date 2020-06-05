Жители Сингапура смогут получить устройства для отслеживания своих контактов

Власти Сингапура разрабатывают портативные устройства, которые планируется выдать каждому жителю государства для отслеживания его контактов во избежание распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнана.

По его словам, если данные устройства во время испытаний покажут свою эффективность, то их распространят среди всех жителей.

Министр рассказал, что пользователь должен зарегистрироваться в приложении и получить по СМС уникальный номер. После этого приложение будет обмениваться этим номером с другими пользователями, находящимися в радиусе метра. Если у одного пользователей будет обнаружен COVID-19, то сотрудники Минздрава смогут установить максимальный круг, с кем человек пересекался за последнее время. В правительстве отметили, что программа не собирает личную информацию о человеке.

При этом обязательного использования приложения от жителей требовать не будут, добавил Балакришнан.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.