СК возбудил дело о халатности из-за позднего информирования о ЧП в Норильске

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту халатности из-за несвоевременного информирования властей о ЧП с разливом топлива в Норильске на ТЭЦ-3, сообщает РИА «Новости».

«В связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера.

Экстренные службы позднее сообщили, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, превышены в десятки тысяч раз от нормы.

29 мая в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара, где хранилось топливо. Часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная. Площадь разлива составила более 180 тыс. квадратных метров.

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