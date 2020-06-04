Российские приставы намерены взыскать с Facebook и Twitter по 4 млн рублей

Российские приставы приступили к процессу по принудительному взысканию штрафов по 4 миллиона рублей с компаний Facebook и Twitter. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Отмечается, что исполнительные производства открыты 2 июня. При этом с Facebook с октября 2019 года пытаются взыскать еще 3 тысячи рублей, причина не указывается.

Штрафы на Facebook и Twitter в феврале текущего года наложил мировой суд в Москве после того, как корпорации не сообщили Роскомнадзору, локализовали ли они базы данных о российских пользователях в России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Война с бездействием: как заставить соцсети модерировать контент