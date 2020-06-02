Последнее обновление iOS «сломало» iPhone и iPad

Обладатели iPhone и iPad заявили о проблемах в работе гаджетов после установки свежих обновлений. Об этом пишет электронный журнал ZDNet.

Как сообщается, владельцы устройств от Apple жалуются, что срок работы аккумуляторов серьезно сократился.

Также стало известно, что у некоторых пользователей смартфоны «сломались» после обновления iOS до версии 13.5. Владельцы устройств заметили, что их гаджеты теперь часто перезагружаются. При этом такая же проблема наблюдается у iPad и iPad Pro. Пользователи данных устройств обнаружили сбои после их обновления до версии 13.4.1.

Кроме того, владельцы гаджетов обратили внимание на некорректное воспроизведение видео в формате MP4.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Маска — не помеха: вышел «коронавирусный» апдейт для iPhone