Последнее обновление iOS «сломало» iPhone и iPad
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Обладатели iPhone и iPad заявили о проблемах в работе гаджетов после установки свежих обновлений. Об этом пишет электронный журнал ZDNet.
Как сообщается, владельцы устройств от Apple жалуются, что срок работы аккумуляторов серьезно сократился.
Также стало известно, что у некоторых пользователей смартфоны «сломались» после обновления iOS до версии 13.5. Владельцы устройств заметили, что их гаджеты теперь часто перезагружаются. При этом такая же проблема наблюдается у iPad и iPad Pro. Пользователи данных устройств обнаружили сбои после их обновления до версии 13.4.1.
Кроме того, владельцы гаджетов обратили внимание на некорректное воспроизведение видео в формате MP4.
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