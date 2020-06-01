Режиссер «Властелина колец» объяснил происхождение мема с Боромиром

Режиссер трилогии «Властелин колец» Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу «Нельзя просто так взять и войти в Мордор», впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable.

В рамках этой сцены раздраженный герой Шона Бина заявляет Братству кольца, что путешествие в Мордор может быть сложнее, чем они себе это представляют. При этом он смотрит вниз, касаясь ладонью головы. Как оказалось, этому была веская причина.

«Вся речь, которую Шон [Бин] должен был произнести перед советом Элронда, была написана за ночь до съемок… мы дали ее Шону утром, когда он приехал на площадку. Он сделал очень умную вещь — распечатал текст и положил его на колени. Если вы пересмотрите сцену, вы увидите это», — сообщил Питер Джексон на шоу Джоша Гэда Reunited Apart.

Ранее стало известно, что глава МТС призвал клиентов компании воздержаться от пересылки мемов в связи с возросшей нагрузкой на сеть в условиях удаленной работы.