В России могут создать специальное приложение для мигрантов

Эксперты предложили МВД России создать специальное приложение для мигрантов, которое они должны будут установить на свои смартфоны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Так, в министерстве подготовили прогноз развития ситуации в миграционной сфере с учетом форс-мажорных обстоятельств на фоне пандемии коронавируса. Специалисты предложили выделить краткосрочный (до конца текущего года) и среднесрочный периоды (ближайшие два-три года) с «оптимистическим» и «пессимистическим» вариантами развития. Эксперты, в свою очередь, рассказали о нескольких путях решения возможного обострения ситуации.

По словам источника, есть предложение в рамках эксперимента предусмотреть разработку и создание цифрового профиля мигранта, в котором будет отражаться «рейтинг социального доверия мигранта». Там должны будут содержаться данные о социально-правовом статусе мигранта, биометрические данные, сведения о здоровье, информация о криминальном прошлом или его отсутствии.

Также не исключено создание специального приложения «Мигрант», которое приезжие должны будут устанавливать на смартфоны. К нему можно привязать цифровой профиль иностранного работника.

«А после открытия границ России предлагается установить предписание, которое сделает обязательным подключение приложения для всех въезжающих мигрантов. Отказ от установления мобильного приложения автоматически понижает рейтинг социального доверия к мигранту», — рассказал источник.

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