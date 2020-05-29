Япония сообщает о возможной краже оборонных данных хакерами

Данные о коммуникационных сетях Сил самообороны Японии могла быть украдена в ходе недавней хакерской атаки на телекоммуникационного оператора страны NTT Communications, сообщает агентство «Киодо».

Хакеры получили доступ более чем к 100 файлам, в числе которых могли быть данные о коммуникационном оборудовании и планы японских военных объектов, говорится в сообщении агентства.

По информации «Киодо», в настоящее время министерство обороны проводит расследование произошедшего.

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