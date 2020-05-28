Москвичей обяжут оформлять пропуска для поездок в магазины

Жителям Москвы для поездок в непродовольственные магазины на общественном транспорте необходимо будет оформлять временный цифровой пропуск. Об этом сообщил в эфире программы «Время покажет» на «Первом канале» глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Ранее стало известно, что непродовольственные магазины начнут открываться в городе с 1 июня, а режим самоизоляции и действие пропусков сохранится до 14 июня.

Немерюк уточнил, что с 1 июня цифровой пропуск необходимо будет оформлять только при выезде в магазины на общественном транспорте. Для этого при оформлении документа нужно указать категорию «по иным целям».

«Если вы посещаете магазин пешком, в рамках шаговой доступности, то вам никаких документов не требуется», — добавил он.

При этом граждане, которые не получают рабочие пропуска все равно должны пользоваться разовым пропуском, который выдается на один день два раза в неделю.

Всего в 85 регионах России на сегодняшний день зафиксировано более 379 тыс. заболевших. С начала вспышки инфекции выздоровели 150 993 пациента, а умерли — 4142.

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