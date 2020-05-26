Twitter заблокировал аккаунт посольства Ирана в России

Компания Twitter заблокировала официальную страницу посольства Ирана в России в одноименной соцсети без объяснения причин. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на департамент прессы в представительстве исламской республики.

Отмечается, что Тегеран отправил запрос в компанию с просьбой разъяснить причину блокировки. Ответ пока не получен.

Известно, что ранее Twitter также остановил работу аккаунта иранской газеты Jamejam.

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