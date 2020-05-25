На Украине создали игру с победой Гитлера и парадом фашистов на Красной площади

Украинские разработчики компьютерных игр Starni Games создали стратегию Strategic Mind: Blitzkrieg, в которой есть сюжет с победой Гитлера в битве за Москву и парадом фашистов на Красной площади.

В ролике к игре видно, как военные с символикой Третьего Рейха и Гитлер принимают парад возле мавзолея Ленина, а на стенах Кремля висят флаги со свастикой.

Из описания игры следует, что в ней присутствуют исторические фигуры, в частности Герман Геринг, Эрвин Роммель, Франц Гальдер.

В анонсе к игре содержится призыв «поставить на колени всю Европу во главе армии Германии».

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что подобные проекты противоречат международному праву и должны преследоваться как пропаганда фашистской идеологии.

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