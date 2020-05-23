Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно закону, в единый день голосования 13 сентября россияне, которые не смогут проголосовать по месту жительства, смогут это сделать на цифровых избирательных участках.
Для этого избиратель должен будет подать заявление через портал госуслуг и МФЦ, либо через территориальные и участковые комиссии в установленных Центризбиркомом случаях.
Перечень цифровых участков утвердит ЦИК основываясь на предложениях местных избиркомов.
В единый день голосования в 2020 году в России пройдут выборы глав 20 субъектов, выборы депутатов законодательных собраний в 11 регионах и один референдум.
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