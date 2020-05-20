Нейросеть сгенерировала статьи для Уголовного кодекса

Автор Telegram-канала Neural Shit Денис Ширяев с помощью нейросети GPT-2 сгенерировал несуществующие статьи для Уголовного кодекса. GPT-2 была создана компанией Илона Маска Open AI — в ее функционал входит в том числе создание связных и осмысленных текстов и статей.

«Я уже несколько раз пытался генерировать несуществующие статьи Уголовного кодекса, используя алгоритм цепей Маркова и нейросеть textgen-rnn. Сейчас попробовал сделать то же самое, но с помощью нейронки GPT-2. Получилось довольно хорошо», — пишет Ширяев.

В результате у нейросети получилось сгенерировать следующие статьи для УК:

>> Статья 45. Разделение телесериалов на художественные и документальные

>> Статья 138. Общение с животными для утоления их естественных потребностей без разрешения администрации

>> Статья 975. Прожарка людей и скота на улице без особой на то необходимости

>> Статья 979. Связывание животных друг с другом без согласия администрации

>> Статья 15. Захват аэропорта для тайного обслуживания пассажиров

>> Статья 377. Преступления против личности, граничащие с деянием засланного казачества

>> Статья 950. Сосание сырого мяса без разрешения владеющего им лица

>> Статья 111. Незаконное увеличение животных

Ранее Денис Ширяев с помощью нейросетей улучшил один из первых кинофильмов «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота», добившись разрешения 4К с частотой 60 кадров в секунду.