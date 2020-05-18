Музей «Яндекса» опубликовал звуки старых компьютеров
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Музей «Яндекса» опубликовал аудиозаписи со звуками, которые сопровождали работу и игры старых компьютеров, сообщили в компании.
«Яндекс» оцифровал шум своего первого сервера, клавиатуры Model F, треск машинки для считывания и пробивки перфоленты и жесткого диска «Искры-1030М».
Кроме того, в музее и на «Яндекс.Музыке» доступны 13 аудиозаписей со звуками работы устройств 1980-90-х годов, а также игры Paku Paku — аналога Pac-Man.
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