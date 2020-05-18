Музей «Яндекса» опубликовал звуки старых компьютеров

Музей «Яндекса» опубликовал аудиозаписи со звуками, которые сопровождали работу и игры старых компьютеров, сообщили в компании.

«Яндекс» оцифровал шум своего первого сервера, клавиатуры Model F, треск машинки для считывания и пробивки перфоленты и жесткого диска «Искры-1030М».

Кроме того, в музее и на «Яндекс.Музыке» доступны 13 аудиозаписей со звуками работы устройств 1980-90-х годов, а также игры Paku Paku — аналога Pac-Man.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Роснефть» и «Яндекс» объединяют усилия

— «Яндекс» выделит 25 тыс. бесплатных поездок для НКО, помогающим бороться с COVID-19

— «Яндекс» завершил проект по бесплатному тестированию на COVID-2019