Персональные данные сотрудников Европарламента «утекли» в сеть

Персональные данные более чем тысячи сотрудников Европарламента оказались в свободном доступе, пишет газета Politico со ссылкой на вице-президента по политике ЕП в IT-сфере Марселя Колайя.

Отмечается, что в сеть попала информация 1200 сотрудников, в том числе секретная информация и зашифрованные пароли.

По информации Politico, речь идет о Европейской народной партии, что подтвердил представитель партии Педро Лопес. Лопес сообщил, что база данных содержит информацию, которая использовалась в 2018 году.

Все «слитые данные» уже удалены из интернета. Будет проведено соответствующее расследование.

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