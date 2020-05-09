Facebook объяснил удаление фотографий водружения Знамени Победы на Рейхстаг
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Facebook из-за технической ошибки удалял фотографии советского солдата, водружавшего Знамя Победы над Рейхстагом, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя компании.
«Этот контент был удален по ошибке нашими автоматизированными инструментами выявления нарушений и теперь восстановлен», — сказали в компании.
Представитель также принес извинения пользователям за любые возникшие неудобства.
Ранее пользователи Facebook отметили, что служба безопасности закрывала доступ к соответствующим публикациям.