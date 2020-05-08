Telegram пошутил над именем новорожденного сына Илона Маска

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Компания Telegram пошутила над именем новорожденного сына главы Tesla и SpaceX Илона Маска.

В своем Twitter она опубликовала скриншот поля, которое заполняется при регистрации в мессенджере.

В строку «имя» было вбито имя новорожденного сына Маска «X Æ A-12». Однако снизу от поля появилось предупреждение о том, что для заполнения графы имени можно использовать только буквы алфавита, цифры от 0 до 9 и подчеркивания.

9 января 2019 года 31-летняя певица Grimes объявила, что ждет ребенка от Илона Маска. Пара рассказала, что выбрала для малыша необычное имя, которое не одобрили близкие.

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