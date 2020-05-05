Instagram ограничил показ публикаций с хэштегом #море
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Социальная сеть Instagram ограничила просмотр опубликованных фотографий с хэштегом #море.
Теперь, когда пользователь начинает искать в Instagram посты под хэштегом #море высвечивается уведомление, что публикации с такими словами или тэгами «зачастую поддерживают поведение, которое может привести к причинению вреда или даже смерти».
Также разработчики социальной сети предлагают помочь, если пользователи столкнулись с какими-то трудностями.
Ранее на ограничения показа фотографий с хэштегом #море обратила внимание телеведущая и журналистка Ирена Понарошку.
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