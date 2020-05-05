Илон Маск и певица Граймс стали родителями

Девушка американского предпринимателя Илона Маска — певица Клэр Буше, выступающая под псевдонимом Grimes, родила от него ребенка. Об этом бизнесмен написал в своем Twitter.

Маск сообщил, что он снова стал отцом несколько часов назад.

«Мама и ребенок в порядке», — написал Маск.

Для певицы этот ребенок стал первым. При этом у Маска уже имеется пятеро детей от его первой супруги Жюстин Уилсон.

9 января 2019 года 31-летняя певица Grimes объявила, что ждет ребенка от Илона Маска. Пара рассказала, что выбрала для малыша необычное имя, которое не одобрили близкие.

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