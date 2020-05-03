СМИ: русскоязычный хакер продал 500 тыс. аккаунтов Zoom

Специалисты по кибербезопасности компании Cyble приобрели в даркнете у русскоязычного хакера свыше 500 тысяч взломанных аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom. Об этом пишет The Sunday Times.

По данным издания, цена аккаунта составила один пенс (0,9 руб.). Самим продавцом являлся русскоговорящий пользователь Telegram.

Как отмечается, Cyble смогла подтвердить подлинность некоторых учетных записей, так как они принадлежали клиентам компании.

Ранее издание BleepingComputer сообщало, что среди выставленных на продажу персональных данных были логины и пароли, электронные адреса, ссылки на видеоконференции, а также пин-коды по управлению ими.