USM Алишера Усманова покупает «ИКС Холдинг»

Холдинг USM Алишера Усманова договорился о приобретении 100% в группе «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова, говорится в пресс-релизе, поступившем в четверг в «Газету.Ru».

Отмечается, что сделка будет структурирована путем обмена долями акций компаний. В итоге основатель «ИКС Холдинга» Антон Черепенников станет обладателем 10% акций «ЮэСэМ Телеком», 80% акций компании останется во владении USM, еще 10% – у гендиректора USM Ивана Стрешинского.

Группа «ИКС Холдинг» в результате станет подразделением «ЮэСэМ Телеком», который уже владеет 100% акций ПАО «МегаФон». По такому же принципу внутри USM сгруппированы другие ключевые отраслевые активы, например, «Металлоинвест» и Байкальская горная компания входят в состав «ЮэСэМ Металлоинвест».

Стрешинский возглавит также и холдинговую компанию «ЮэСэМ Телеком».

В состав ИКС Холдинга входит целый ряд лидеров рынка IT-решений по таким направлениям, как системы хранения данных, информбезопасность, криптография и квантовые технологии, цифровая трансформация крупных предприятий, системы поддержки мобильных операторов, продукты на основе AI и машинного обучения.

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«ИКС Холдинг» и «МегаФон» уже в течение длительного времени являются стратегическими партнерами. Так, «ИКС Холдинг» считается крупнейшим поставщиком «МегаФона» по ключевым продуктам и услугам.

По словам Ивана Стрешинского, объединение компаний под эгидой «ЮэСэМ Телеком» создаст большой спектр синергий. «Наша амбиция – построить крупнейший в СНГ и Восточной Европе холдинг цифровых услуг и решений на базе двух флагманов в своих отраслях», - заявил он.

Принципиальных изменений управленческих команд как «МегаФона», так и «ИКС Холдинга» по итогам сделки, которая будет завершена в течение этого года, не планируется. Гендиректор ПАО «МегаФон» Геворк Вермишян и гендиректор «ИКС Холдинга» Антон Черепенников сохранят свои позиции в компаниях.