Математическая модель Сбербанка предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Сбербанк с помощью искусственного интеллекта построил модель, которая показала, когда в России наступит пик эпидемии коронавируса. Об том сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого зампреда правления банка Александра Ведяхина.

По его словам, по всей стране пик заболеваемости придется на первую декаду мая, а в Москве наступит несколькими днями ранее.

Ведяхин подчеркнул, что над математической моделью работали лучшие специалисты Сбербанка по анализу больших данных и исследователи искусственного интеллекта. В своих прогнозах модель учитывает такие факторы, как распределение населения по районам и странам, миграцию между этими районами и все возможные статусы заболевших.

По последним данным, в России выявлено 93 558 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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