Россиянам перечислили плюсы регистрации смартфонов по IMEI

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Есть ряд плюсов, которые россияне смогут ощутить после того, как в России введут обязательную регистрацию смартфонов по заводском номеру (IMEI). О них рассказал РИА «Новости» гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что соответствующий законопроект находится на согласовании в Кремле, после чего его могут внести на рассмотрение в Госдуму. При этом введение обязательной регистрации гаджетов планируется с 2021 года.

Щельцин заявил, что после реализации проекта россияне смогут при необходимости блокировать потерянный или украденный телефон. В настоящее время, если человек теряет мобильный, то ему нужно писать заявление в полицию. Далее правоохранители отслеживают гаджет, но никто не заблокирует его.

Также такая мера, по словам эксперта, позволит гражданам узнавать местоположение детей и родственников.

«То есть те инструменты, которыми сейчас могут воспользоваться власти, станут доступны и для граждан», — добавил Щельцин.

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