В Лондоне отложили слушания по экстрадиции Ассанжа
Лондонский суд решил отложить с мая на более поздний срок слушания по делу об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на решение судьи Ванессы Барейтсер.
Защита Ассанжа утверждала, что они не смогли поговорить с журналистом из-за строгих мер, принятых для борьбы с распространением COVID-19. В связи с этим юристы Ассанжа настаивали на переносе заседания на сентябрь.
Судья Барейтсер признала, что в сложившихся условиях слушания об экстрадиции не могут продолжиться 18 мая, как планировалось. Она дала сторонам защиты и обвинения время до 4 мая, чтобы определить новую дату слушания.
В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал. В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище.
В конце мая 2019 года власти США предъявили Ассанжу обвинения в эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае экстрадиции в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
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