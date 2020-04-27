«Ъ»: Минкомсвязь предложила отсрочить введение части норм «закона Яровой»

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Минкомсвязь направила в правительство предложения по мерам поддержки отраслей IT и связи, где предложила отсрочить введение части норм «закона Яровой», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа.

Отмечается, что в документе министерство учло пожелания операторов связи по отсрочке на год предложения о ежегодном увеличении размеров хранилищ данных на 15%. Кроме того, предлагается исключить из расчета видеотрафик, потребление которого увеличилось из-за коронавируса.

IT-сектору предложили отменить уплату страховых взносов, отсрочить уплату НДФЛ и обнулить ставку НДС на услуги онлайн-образования, телемедицины и сервисов по доставке продуктов.

Сами операторы оценивали затраты на исполнение мер «закона Яровой» в 40–50 млрд руб. за 5 лет на каждого участника рынка.