Минкомсвязь РФ пока не дает оценку запросу ГД о разблокировке Telegram
В Минкомсвязи России подтвердили получение письма депутатов Госудмы с просьбой о поддержке законопроекта о снятии блокировки мессенджера Telegram в период ЧС. Об этом сообщает ТАСС.
Замглавы ведомства Алексей Волин отметил, что ведомство пока не проводило оценку предложенного законопроекта.
Он добавил, что Минкомсвязь рассматривает инициативы после того, как они переходят к рассмотрению депутатами Госдумы.
«Этот законопроект мы не видели, а поэтому дать ему экспертизу или оценку не можем», — уточнил Волин.
Ранее депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин направили премьер-министру РФ и главе Минкомсвязи законопроект о прекращении блокировок Telegram.
По мнению парламентариев, мессенджер является официальным сервисом госорганов по распространению информации о коронавирусе.
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