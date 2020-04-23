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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о разнице в блокировке Telegram де-факто и де-юре.

При этом он отказался комментировать предложение отменить блокировку мессенджера.

«Мы исходим из ситуации де-юре, мы обязаны это делать. Есть соответствующее решение суда, на основе которого было принято решение о блокировке. Но вы правы. Ситуация де-факто действительно иная, но от каких-либо комментариев я воздержусь», — сказал Песков.

Ранее депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин направили премьер-министру РФ и главе Минкомсвязи законопроект о прекращении блокировок Telegram.

По мнению парламентариев, мессенджер является официальным сервисом госорганов по распространению информации о коронавирусе.

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