Песков рассказал о разнице в блокировке Telegram де-факто и де-юре
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о разнице в блокировке Telegram де-факто и де-юре.
При этом он отказался комментировать предложение отменить блокировку мессенджера.
«Мы исходим из ситуации де-юре, мы обязаны это делать. Есть соответствующее решение суда, на основе которого было принято решение о блокировке. Но вы правы. Ситуация де-факто действительно иная, но от каких-либо комментариев я воздержусь», — сказал Песков.
Ранее депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин направили премьер-министру РФ и главе Минкомсвязи законопроект о прекращении блокировок Telegram.
По мнению парламентариев, мессенджер является официальным сервисом госорганов по распространению информации о коронавирусе.
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